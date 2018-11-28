Посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за событий на Азове 

МИД Эстонии призывает Россию незамедлительно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Этой теме была посвящена беседа с российским послом Александром Петровым, которого сегодня вызывали в здание Министерство иностранных дел Эстонии.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В минувшее воскресенье трое военных корабля Украины нарушили российскую госграницу. Моряки игнорировали требования ФСБ РФ. 24 украинских военных и их суда были задержаны. В России расследуют уголовное дело о нарушении госграницы, на Украине — по факту «ведения агрессивной войны».