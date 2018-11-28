Памфилова рассказала о судьбе единого дня голосования

Элла Панфилова постоянно поддерживает нашу политическую повестку даже в паузах между избирательными кампаниями. На этот раз от неё стало известно, что 21 декабря, в символический день весеннего равноденствия, рабочая группа при администрации президента должна решить, стоит ли сохранять единый день голосования в сентябре. В оставшиеся три недели разного рода фокус-группы должны собрать материал для реального обсуждения проблемы. Хотя надо полагать, что работа на это счёт, видимо, уже давно ведётся.

Утечка от Памфиловой, скорее всего, нацелена на то, чтобы в обсуждение включились бы и наши медиа с широкой общественностью. Естественно, что не СМИ с бесчисленными «говорящими головами» решают судьбу таких проектов. Но это создаёт впечатление, что власть идёт навстречу существующим в обществе настроениям. А это немаловажно в нынешней ситуации, когда много говорят о расширяющейся трещине между обществом и кругом лиц, принимающих реальные решения.

Можно ли быть уверенными, что единый день голосования гарантированно теперь перенесут с сентября, скажем, на октябрь или ноябрь, то есть на месяцы, в которых отпуска и дачные работы сведены к нулю? Отнюдь! Вон сколько было разговором о том, что муниципальный фильтр искажает реальные настроения в стране и позволяет партии власти выбирать себе спарринг-партнеров. Даже Памфилова ратовала за его отмену. Но всё осталось, как было. И сам президент отметил, что фильтр не ограничивает предвыборное пространство для любых кандидатов.

Так что судьба сентябрьских выборов явно станет объектом непростых обсуждений. Скажем, та же компартия уверяет, что повышенная явка на президентских выборах в марте во многом объясняется характером этого месяца — и дни светлее, и все избиратели на местах. Но ведь и сентябрь был выбран не просто так. Считалось, что он выгоден именно действующей власти: дескать, фрондирующая интеллигенция наслаждается ещё бархатным сезоном, молодёжь на пикниках. А вот ядерный электорат власти — пенсионеры и бюджетники уже вернулись в города.

Но ситуация стала меняться и климатически, и политически. Сентябри стали теплее, и дачная страда удлинилась. Пришлось московскому правительств даже избирательные участки разворачивать не только в Московской, но и соседних дачных областях. И последние социальные решения уже явно понизили градус лояльности и среди пенсионеров. Ставка на «засушивание» избирательных кампаний уже себя не оправдывает. Поскольку, когда некоторые наши выборы выглядят референдумами о доверии действующей власти, резко возрастает значение уровня явки.

Так что комиссии при АП придётся решать непростую задачу, поскольку оптимальные сроки для проведения выборов уже не так очевидны. Политическая картина становится куда более сложной. Между тем, в 2019 год грядут перевыборы губернаторов в нескольких важнейших областях, включая и Санкт-Петербург. И можно предположить, что этот параметр также будет просчитываться при выборе нового дня голосования или сохранения особой роли сентября.