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Кадастровую палату возглавил уроженец Таджикистана 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пользователи интернета обратили внимание на назначение неизвестного уроженца Таджикистана главой Кадастровой палаты, пишет «МК». Фото приказа о назначении, подписанного главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, опубликован на сайте Pikabu.
Так, новым главой ведомства стал Тухтасунов Парвиз Константинович 1985 года рождения, уроженец города Душанбе.
В 2008 году он окончил Медицинскую академию им. И. М. Сеченова в Москве, получив диплом по специальности «лечебное дело».
скрин фото cadjar/pikabu
В опубликованной на Pikabu кадровой справки говорится, что с 2006 по 2008 год Тухтасунов работал медбратом, а после в течение восьми лет был безработным.
Позже Росреестр опубликовал биографию Тухтасунова, в которой сообщается, что помимо Медицинской академии им. И. М. Сеченова новый глава Кадастровой палаты окончил Открытый институт — высшую профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы».
В 2011-2016 годах Тухтасунов работал в коммерческих структурах. В августе 2016 года он стал заместителем директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинг», а в октябре того же года перешел на должность советника руководителя Росреестра. С 27 ноября распоряжением главы Минэкономразвития Максима Орешкина назначен на пост директора Кадастровой палаты.
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Максим Орешкин , Минэкономразвития , Росреестр , Политика , Москва , Таджикистан
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