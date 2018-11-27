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Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин назначил на должность директора Кадастровой палаты России неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медбратом. На это обратили внимание пользователи портала Pikabu, опубликовавшие фотографии соответствующих документов.
Информация о назначении подтверждается на сайте Росреестра, к которому относится Кадастровая палата: Тухтасунов Парвиз Константинович значится в должности директора ведомства. Приказ о назначении на должность также подписан заместителем министра Викторией Абрамченко.
Согласно опубликованным документам, Парвиз Тухтасунов родился 11 июля 1985 года в Душанбе. В 2008-м он окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело». Из появившейся на Pikabu кадровой справки следует, что с 2006-го по 2008 год Тухтасунов также работал медицинским братом, а после на протяжении восьми лет числился безработным.
В августе 2016-го он стал заместителем директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинг», где проработал до октября того же года, а затем перешел на должность советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, которую занимал до 27 ноября 2018-го. С 27 ноября распоряжением министра экономического развития Максима Орешкина назначен на должность директора Кадастровой палаты.
На сайте палаты пока нет фотографии и информации о его биографии, отражен лишь список обязанностей. Под его кураторством борьба с коррупцией, защита гостайны, внутренний мониторинг и контроль, взаимодействие с Росреестром, кадры и информационная политика.
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Виктория Абрамченко , Максим Орешкин , Росреестр , Политика
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