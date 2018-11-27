Лавров прокомментировал ситуацию с ОЗХО

"Мы привлекли внимание к тревожной тенденции, которая проявляется на международной арене, в частности в ОЗХО, где в грубое и прямое нарушение конвенции о химическом оружии технический секретариат этой организации наделяется функциями определения виновных, что является не только нарушением конвенции о химическом оружии, но и прямым вторжением в прерогативы СБ ООН", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.