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Лавров прокомментировал ситуацию с ОЗХО 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Попытка наделить техсекретариат ОЗХО обвинительными функциями — нарушение конвенции и прямое вторжение в прерогативы СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы привлекли внимание к тревожной тенденции, которая проявляется на международной арене, в частности в ОЗХО, где в грубое и прямое нарушение конвенции о химическом оружии технический секретариат этой организации наделяется функциями определения виновных, что является не только нарушением конвенции о химическом оружии, но и прямым вторжением в прерогативы СБ ООН", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции.
Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.
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Сергей Лавров , МИД , ОЗХО , Совбез ООН , Политика
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