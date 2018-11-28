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Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе 

RT на русском + ещё 17 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил инцидент в Керченском проливе.
«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, в Идлибе.
«Отмечена важность работы стран — гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога», — отмечается в сообщении.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в республике наблюдается тенденция к стабилизации обстановки.
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Реджеп Эрдоган , Александр Лаврентьев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Политика , Ближний Восток , Турция
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