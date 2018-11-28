Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, в Идлибе.

«Отмечена важность работы стран — гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога», — отмечается в сообщении.