Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе 

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил инцидент в Керченском проливе.
«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, в Идлибе.
«Отмечена важность работы стран — гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога», — отмечается в сообщении.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в республике наблюдается тенденция к стабилизации обстановки.