В Госдуме предложили создать российский аналог аниме 

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать российский аналог аниме, прежде чем вводить запрет на японскую анимацию. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов (аниме — прим. Агентства «Москва»)? Наши, кроме «Маши и Медведя» (российский мультсериал — прим. Агентства «Москва»), интересных анимационных проектов еще не предложили. Тут наоборот — нужно дать возможность разрешить творчество. Когда появятся какие-то интересные проекты (анимационные проекты — прим. Агентства «Москва») — начать процесс замещения. Пока этого нет», — сказал Б. Чернышов.
Он пояснил, что не считает нужным вводить запрет на аниме, но если все же такой запрет вступит в силу, то, по мнению депутата, должен быть создан российский аналог аниме.
Ранее «Известия» сообщили, что в Новосибирске школьника наказали за аниме на заставке телефона. Завуч школы заставил ученика удалить изображение с телефона, объяснив это тем, что японская анимация разрушает психику и запрещена в данном учебном заведении. Школьника заставили написать объяснительную.