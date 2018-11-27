В Госдуме предложили создать российский аналог аниме

«Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов (аниме — прим. Агентства «Москва»)? Наши, кроме «Маши и Медведя» (российский мультсериал — прим. Агентства «Москва»), интересных анимационных проектов еще не предложили. Тут наоборот — нужно дать возможность разрешить творчество. Когда появятся какие-то интересные проекты (анимационные проекты — прим. Агентства «Москва») — начать процесс замещения. Пока этого нет», — сказал Б. Чернышов.

Он пояснил, что не считает нужным вводить запрет на аниме, но если все же такой запрет вступит в силу, то, по мнению депутата, должен быть создан российский аналог аниме.