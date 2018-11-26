Россия пригрозила Украине серьезными последствиями

Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность. Об этом говорится в заявлении МИД России , размещенном на сайте ведомства.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — говорится в заявлении.

МИД РФ заявил «решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море» и потребовал срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

В ведомстве назвали инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе хорошо спланированной провокацией, нацеленной на разжигание еще одного очага напряженности в регионе и отвлечения от внутриполитических проблем на Украине.

Решение властей Украины ввести военное положение в стране в МИД РФ назвали «весьма одиозным».