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Россия пригрозила Украине серьезными последствиями 

Рамблер 1 час назад
Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте ведомства.
«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — говорится в заявлении.
МИД РФ заявил «решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море» и потребовал срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации.
Порошенко ввел военное положение на Украине
В ведомстве назвали инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе хорошо спланированной провокацией, нацеленной на разжигание еще одного очага напряженности в регионе и отвлечения от внутриполитических проблем на Украине.
Решение властей Украины ввести военное положение в стране в МИД РФ назвали «весьма одиозным».
25 ноября три судна Военно-морских сил Украины были со стрельбой задержаны в Азовском море погранслужбой ФСБ России. Причиной задержания стало незаконное пересечение кораблями российской границы. 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения. Оно продлится до 15:00 25 января будущего года.
Комментарии171
Петр Порошенко , ФСБ , МИД , ЕС , Совбез ООН , Политика , Видео , США
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