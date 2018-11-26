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Кремль дал оценку инциденту в Керченском проливе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент в Керченском проливе был «очень опасной провокацией» со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, действия украинских военных требуют особого внимания и разбирательства. Песков анонсировал подробное заявление МИД России по этому поводу и обсуждение инцидента в Совбезе ООН.
Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ.
В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео тарана украинского буксира российским катером. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.
В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Они находятся в одной из больниц Керчи в стабильном состоянии.
Из-за случившегося Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении военного положения на 60 суток.
Комментарии1
Дмитрий Песков , Арсен Аваков , ФСБ , МИД , Совбез ООН , МВД , Верховная Рада , Политика
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