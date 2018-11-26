Кремль дал оценку инциденту в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент в Керченском проливе был «очень опасной провокацией» со стороны Украины . Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, действия украинских военных требуют особого внимания и разбирательства. Песков анонсировал подробное заявление МИД России по этому поводу и обсуждение инцидента в Совбезе ООН

Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ.

В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео тарана украинского буксира российским катером. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.

В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Они находятся в одной из больниц Керчи в стабильном состоянии.