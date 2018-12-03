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Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на ели 

Газета.Ru + ещё 33 39 минут назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу России повысить пошлины на срубленные новогодние ели. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Милонов предложил разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елей.
Как отмечается, депутат считает, что эти меры помогут восстановлению лесов и зеленых насаждений внутри городов.
Ранее Дед Мороз рассказал, что не чувствует себя абсолютно счастливым.
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Дмитрий Кобылкин , Виталий Милонов , Госдума , Политика , Видео
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