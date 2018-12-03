Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на ели

По данным агентства, Милонов предложил разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елей.

Как отмечается, депутат считает, что эти меры помогут восстановлению лесов и зеленых насаждений внутри городов.

Ранее Дед Мороз рассказал, что не чувствует себя абсолютно счастливым.