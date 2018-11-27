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В Кремле отреагировали на освобождение рэпера Хаски 

Газета.Ru + ещё 36 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о решении суда отпустить рэпера Хаски из спецприемника.
"Вы знаете, что решение суда не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Дмитрий Кузнецов (Хаски) был задержан в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом. Он забрался на припаркованную машину и после был доставлен в полицейский участок. Последовавший суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и 3 — за отказ от медицинского освидетельствования.
Хаски был освобожден из спецприемника в Усть-Лабинске 26 ноября по решению суда, прекратившего исполнение наказания. После у себя в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.
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Дмитрий Кузнецов , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Политика , Криминал
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