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Выявлен «тайный принцип» выбора министров финансов 

Lenta.ru 2 часа назад
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в шутку заявил, что на должность министра финансов назначают только тех, кто умеет играть на ударных. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
Отвечая на вопрос о хобби, он отметил, что предпочитает заниматься спортом и играть на ударных. По его словам, выделять время на игру на барабанах ему удается нечасто. «Это в основном когда друзья, день рождения, для просто шутки, может быть, потому что я давно не играю никак профессионально или даже в любительских таких коллективах не участвую», — поделился он.
Такое же музыкальное хобби оказалось и у министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова. Кудрин, который занимал пост министра финансов с 2000 по 2011 год, пошутил, что по этому принципу их назначили на этот пост в разное время. «Не умеешь играть на барабанах — тебе этого не светит. Свойство ударника в группе — держать ритм всей команды. Поэтому это, наверное, нас отличает», — объяснил он.
В ходе того же интервью в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» Кудрин высказался о миллиардном воровстве из «Роскосмоса», предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году и предложил продвигать социальные контракты для безработных россиян.
В сентябре сообщалось, что заместитель министра транспорта России Алан Лушников покинет пост и займется музыкой. Он выступает в рок-группе Ctrlband.
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Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Алан Лушников , Роскосмос , Счетная палата , Политика , Видео
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