Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша призвала Украину и Россию к сдержанности 

РИА Новости 1 час назад
Официальная Варшава призывает Украину и Россию к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море, заявил журналистам замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий.
ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.
"В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности", — сказал Чихоцкий.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Бартош Чихоцкий , ФСБ , МИД , РИА Новости , Политика , Видео , В мире , Варшава , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине приняли решение о военном положении307
Пограничники РФ открыли огонь по украинским кораблям1418
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН228
В НАТО прокомментировали ситуацию в Азовском море294
ЕС отреагировал на «морской конфликт» в Азовском море236
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Политика
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
00:48
ФСБ показало видео черноморского инцидента
Армия
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
02:15
«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию
В мире Статьи
00:23
В Москве образовалась еще одна очередь в музей
Новости Москвы
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение