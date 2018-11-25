В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны» 

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал украинского президента Петра Порошенко "президентом войны". Об этом он написал в фейсбуке.
По словам Толстого, провокация ВМС Украины в российских водах в очередной раз доказывает, что при Порошенко не приходятся ждать мира — "ни в Донбассе, ни где бы то ни было".
"Если же это такой предвыборный ход, то, безусловно, он погубит человека, который рассчитывает приобрести популярность за счёт военного конфликта с Россией", — подчеркнул заместитель председателя Госдумы.
Он также напомнил, что провокация произошла перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине. Попытку помешать этой встрече с помощью украинских кораблей Тлстой назвал "наиболее идиотским шагом из всех возможных".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины в Азовском море.