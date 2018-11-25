Лавров не исключил новых провокаций со стороны США

«Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога. Мы к этому диалогу готовы и когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю — это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, в последнее время наметились «некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога» и на других уровнях, в частности, между советами безопасности России и США.