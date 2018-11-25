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Лавров не исключил новых провокаций со стороны США 

Rambler News Service + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не может ручаться, что внутриполитические силы в США не попытаются прибегнуть к новым провокациям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин». Интервью опубликовано на сайте МИД России.
«Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога. Мы к этому диалогу готовы и когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю — это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, в последнее время наметились «некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога» и на других уровнях, в частности, между советами безопасности России и США.
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Сергей Лавров , МИД , Политика , США
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