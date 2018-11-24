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Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах 

РИА Новости + ещё 19 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета в Крыму.
По его словам, общая работа правительства должна отражаться не только в цифрах, но и на реальной жизни населения.
Путин отметил, что людям необходимо видеть конкретные результаты по реализации майского указа.
"Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", — сказал он.
Развитие отраслей
Президент также призвал развивать конкретные отрасли: здравоохранение, образование, инфраструктуру, "чтобы ситуация менялась в стране к лучшему".
"Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное такое выражение есть — средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, чтобы люди увидели", — подчеркнул он.
В качестве примера президент привел государственные планы в сфере культуры, нацеленные на увеличение посещение учреждений культуры в два раза.
"Сразу возникает вопрос: это кто будет посещать эти учреждения культуры? Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить? Либо это разные люди?— задался вопросом он.
Майский указ Путина
Путин в мае подписал указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы России до 2024 года. Глава государства, в частности, поручил в два раза понизить уровень бедности и обеспечить устойчивый рост реальных доходов и рост пенсий не ниже инфляции.
Также предполагается каждый год улучшать жилищные условия не менее чем для пяти миллионов семей, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком и повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.
На указанные цели потребуется дополнительно выделить 8 триллионов рублей из бюджета.
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Комментарии4
Владимир Путин , Политика , Республика Крым
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