Бывший губернатор объяснил назначение огромной надбавки к пенсии депутата

Шпорт пояснил, что Татьяна Мовчан , которая ушла из краевой Думы 2 июля, грозила ему обращением в суд. В итоге он утвердил ей доплату в размере 187 тысяч рублей.

«А я-то как раз хотел разобраться с этим. Действительно, большая сумма. И уже передают через кого-то, что она там начала грозить: «В суд пойду, человека рассчитали, а пенсию не подписывают». Ну, я взял и подписал», — рассказал он.

Он уточнил, что прежде проконсультировался с юристами, однако те не нашли нарушений в требовании бывшего парламентария. Кроме того, скандал разгорелся за три дня до сложения им полномочий, и разбираться времени не было, добавил Шпорт.