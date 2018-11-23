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Бывший губернатор объяснил назначение огромной надбавки к пенсии депутата 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что подписал документ о предоставлении крупной ежемесячной доплаты к пенсии депутату краевой Думы после угроз. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 23 ноября.
Шпорт пояснил, что Татьяна Мовчан, которая ушла из краевой Думы 2 июля, грозила ему обращением в суд. В итоге он утвердил ей доплату в размере 187 тысяч рублей.
«А я-то как раз хотел разобраться с этим. Действительно, большая сумма. И уже передают через кого-то, что она там начала грозить: «В суд пойду, человека рассчитали, а пенсию не подписывают». Ну, я взял и подписал», — рассказал он.
Он уточнил, что прежде проконсультировался с юристами, однако те не нашли нарушений в требовании бывшего парламентария. Кроме того, скандал разгорелся за три дня до сложения им полномочий, и разбираться времени не было, добавил Шпорт.
«Если бы я еще остался, то, может быть, разобрался бы с этим. Позвал бы ее, поговорил с ней, чтобы она там не ураганила», — сказал он, добавив, что в соответствии с местным законодательством такие доплаты положены всем депутатам при выходе на пенсию.
В сентябре Вячеслав Шпорт («Единая Россия») проиграл губернаторские выборы, уступив кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу.
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Татьяна Мовчан , Вячеслав Шпорт , Сергей Фургал , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва" , Политика , Другое , Хабаровский Край
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