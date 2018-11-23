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Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу, напомнили США в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.
"Мы исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать. И что в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий… Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет (глава МИД РФ — ред.) Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять (министр обороны РФ — ред.) Сергей Шойгу", — сказал он.
Президент США, ранее комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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Сергей Шойгу , Владимир Ермаков , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Политика , Москва , США
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