Путин прибыл в Крым для проведения заседания Госсовета по майскому указу

В этот раз Госсовет проходит в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США , введёнными 8 ноября в адрес девяти юридических и трёх физических лиц из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.

"Путин в Крыму, уже прилетел", — сказал Песков.

Новый формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми будут сидеть участники рабочей группы "Системные вопросы", а также шести подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.