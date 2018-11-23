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Путин прибыл в Крым для проведения заседания Госсовета по майскому указу 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Крым, где проведет заседание президиума Госсовета по реализации майского указа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В этот раз Госсовет проходит в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США, введёнными 8 ноября в адрес девяти юридических и трёх физических лиц из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.
"Путин в Крыму, уже прилетел", — сказал Песков.
Новый формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми будут сидеть участники рабочей группы "Системные вопросы", а также шести подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.
Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , ООН , Политика , Республика Крым , США
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