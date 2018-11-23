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Песков прокомментировал публикации об отравляющем веществе в Солсбери 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Использование отравляющих веществ в Европе вызывает обеспокоенность, но британцы по-прежнему не раскрывают данных о расследовании инцидента в Солсбери, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про отравляющее вещество,
"Неизвестно, какое количество там было, и, безусловно, использование подобных сильных боевых отравляющих веществ в Европе — это очень опасный факт, который, безусловно, вызывает очень сильную обеспокоенность", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления, что количества нервно-паралитического вещества, которое использовали якобы агенты российских спецслужб в Солсбери, было достаточно, чтобы отравить тысячи человек.
"Российская Федерация с самого начала предлагала сотрудничество британцам для выяснения обстоятельств этого происшествия, но нам было отказано, мы не встретили взаимности, и мы не располагаем никакими данными относительно того, что произошло в Солсбери. Мы не располагаем данными, какое именно было вещество, мы не располагаем данными, какой был объем вещества, мы не располагаем данными, кто был отравлен, что с ними стало, куда они подевались и так далее и тому подобное. Мы сожалеем в этой связи. Вот, наверное, все, что я могу сказать", — отметил он.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
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Александра Петрова , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , Дмитрий Песков , Александр Петров , Сергей Лавров , Руслан Боширов , Министерство обороны , МИД , ГРУ , ИА Sputnik , Политика
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