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Лавров прокомментировал данные о проекте Integrity Initiative 

РИА Новости + ещё 67 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Единственная задача британского проекта Integrity Initiative — это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Единственная задача, как можно понять из комментариев этой структуры — Integrity Initiative — это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран", — сказал министр на пресс-конференции.
Хакеры из группировки Anonymous заявили ранее об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.
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Алексей Навальный , Уильям Браудер , Сергей Лавров , Игорь Сутягин , Владимир Ашурков , Госдеп США , НАТО , Политика
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