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В Госдуме прокомментировали новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил публикацию Скотленд-Ярдом новых видео с «подозреваемыми» в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
«Просто из пальца высасывают якобы какую-то информацию. Ну нашли они на каких-то камерах что-то… Явно, что это абсолютно пустая информация, ничем не подкреплённая и ни о чем не говорящая», — сказал он.
Чепа также добавил, что дело Скрипалей нужно британским властям только для отвлечения внимания населения от конфликтов внутри страны.
«Мы с самого начали говорили, что многие проблемы, которые раздуваются в США, в Великобритании, и в некоторых других странах связаны с внутриполитической ситуацией. Чтобы отвлечь внимание своих граждан, избирателей, власти пытаются раздуть какую-то новую истерию», — заключил депутат.
Ранее Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей. Также обнародованы фотографии флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Алексей Чепа , Сергей Скрипаль , ГРУ , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Политика
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