В Госдуме прокомментировали новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей

«Просто из пальца высасывают якобы какую-то информацию. Ну нашли они на каких-то камерах что-то… Явно, что это абсолютно пустая информация, ничем не подкреплённая и ни о чем не говорящая», — сказал он.

Чепа также добавил, что дело Скрипалей нужно британским властям только для отвлечения внимания населения от конфликтов внутри страны.

«Мы с самого начали говорили, что многие проблемы, которые раздуваются в США, в Великобритании, и в некоторых других странах связаны с внутриполитической ситуацией. Чтобы отвлечь внимание своих граждан, избирателей, власти пытаются раздуть какую-то новую истерию», — заключил депутат.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей. Также обнародованы фотографии флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.