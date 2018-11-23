Нацавтономиям в России добавят прав и возможностей

Разрешить национально — культурным автономиям получать отдельные гранты от государства, реализовывать свои программы на особых условиях, а также упростить возможность попадания этих программ в реестр социально-значимых организаций предложит Правительству глава Совета Федеральной национально-культурной автономии татар (ФНКАТ), председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Он выступит 23 ноября на конференции в рамках Форума «Национально-культурные автономии России в развитии межэтнического диалога и гражданского согласия», который проходит в Москве 22-23 ноября.

Как рассказал Гильмутдинов « Парламентской газете » Федеральная национально-культурная автономия татар была учреждена одной из первых в России в 1998 году. Тогда четыре региональные национально-культурные автономии татар Санкт-Петербурга , Свердловской, Саратовской и Ульяновской областей основали Федеральную национально-культурную автономию. «Сегодня ФНКАТ — это более 40 организаций регионального и местного уровня, куда входят известные политики, деятели науки, культуры, активные граждане, объединившиеся вокруг задач сохранения самобытности, языка, образования, национальной культуры татарского народа, а также развития межкультурного диалога с другими этнокультурными организациями страны», — объяснил депутат.

Он считает, что 20-летие автономии — хороший повод обсудить проблемы, которые сегодня испытывают все национально — культурные автономии страны. «Решением многих проблем может стать интеграция в госпрограмму в области национальной политики подпрограммы выделения субсидий и грантов на деятельность автономий. Потому что участие в обычных грантовых президентских конкурсах обычно наталкивается на непонимание специфики», — объяснил Ильдар Гильимутдинов.

По его словам, также необходимо говорить и об упрощённом попадании в реестр социально-значимых организаций, которые работают в автономиях. Сейчас есть требование, что они должны реализовывать свои программы и проекты в более половине субъектов Федерации, а это просто невозможно.

В рамках Форума уже прошёл Семинар для руководителей и актива национально-культурных автономий татар регионов России. Что касается конференции 23 ноября, то в ней будут участвовать депутаты Госдумы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Общественной палаты РФ , руководители федеральных национально-культурных автономий народов России, региональных и местных татарских национально-культурных автономий.

Ильдар Гильмутдинов не сомневается, что Конференция и Форум в целом будут способствовать повышению эффективности деятельности национально-культурных автономий в регионах, а также помогут популяризировать лучшие практики и мероприятия общественных организаций этнокультурной направленности, обеспечат обмен опытом коллег и единомышленников в работе по сохранению языка, культуры, традиций народов России.