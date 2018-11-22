Абэ рассказал о 23 встречах с Путиным

«С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза. Я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам», — сказал Абэ в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Абэ добавил, что Путин дорог ему как партнер. «Мы можем обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и важные, например, заключение мирного договора», — сказал он.

Глава японского правительства выразил надежду на то, что встретится с Путиным в Аргентине во время саммита «Большой двадцатки» в конце ноября — начале декабря. Кроме того, он сам собрался с визитом в Россию в начале следующего года.