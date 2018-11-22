Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, передает РИА "Новости".
"Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам", — сказала Захарова.
При этом она отметила, что в соответствии с советско-японской декларацией речи о конкретных сроках заключения мирного договора между Россией и Японией не идёт.