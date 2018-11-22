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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Россия хочет понять трактовку Японией декларации 1956 года 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, передает РИА "Новости".
"Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам", — сказала Захарова.
При этом она отметила, что в соответствии с советско-японской декларацией речи о конкретных сроках заключения мирного договора между Россией и Японией не идёт.
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Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Политика , Москва , Япония
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