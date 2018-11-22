Россия хочет понять трактовку Японией декларации 1956 года

"Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам", — сказала Захарова.

При этом она отметила, что в соответствии с советско-японской декларацией речи о конкретных сроках заключения мирного договора между Россией и Японией не идёт.