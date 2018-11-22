Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг выборов главы Интерпола 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Jean-Philippe Ksiazek
Москва сожалеет, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.
"Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России", — заявила Захарова во время брифинга.
"В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя", — добавила она, отметив, что имело место грубое вмешательство во внутренние дела международной организации.
В Москве считают подобные действия недопустимыми, они наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола, добавила она.
Последние новости
Участница телешоу покончила с собой после издевательств в Сети Шнуров отреагировал на идею обязать безработных платить взносы Финны потребовали вернуть Карелию
Комментарии2
Александр Прокопчук , Мария Захарова , МИД , МВД , Интерпол , Политика , Южная Корея , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Труба рухнула на людей у метро в Москве39
Пока вы спали: Минстрой разобрался со счетчиками тепла58
Свадьба Алибасова взбесила Садальского27
Пенсионерка не узнала Путина в аптеке178
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе408
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
01:28
Голого взломщика поймали после серии странных краж
Криминал Происшествия
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
00:34
Определен источник счастья россиян
Общество Социология
01:04
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Шоу-бизнес
00:53
Пенсионерка не узнала Путина в аптеке
Общество
03:30
Решена судьба милиционера-убийцы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение