Захарова прокомментировала ситуацию вокруг выборов главы Интерпола

"Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России", — заявила Захарова во время брифинга.

"В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя", — добавила она, отметив, что имело место грубое вмешательство во внутренние дела международной организации.

В Москве считают подобные действия недопустимыми, они наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола, добавила она.