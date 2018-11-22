США и партнеры несут ответственность за подрыв ОЗХО, заявила Захарова

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.

"Полную ответственность за подрыв организации несут США, Великобритания и Франция", — заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, техническая по своей природе организация самостоятельно сама себя наделила полномочиями, которыми на законном основании обладает лишь Совет безопасности ООН