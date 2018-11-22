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США и партнеры несут ответственность за подрыв ОЗХО, заявила Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Ответственность за подрыв Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несут США и партнеры, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.
"Полную ответственность за подрыв организации несут США, Великобритания и Франция", — заявила Захарова во время брифинга.
По ее словам, техническая по своей природе организация самостоятельно сама себя наделила полномочиями, которыми на законном основании обладает лишь Совет безопасности ООН.
"Речь идет о прямом вторжении в прерогативу этого международного органа и, как следствие, фактическом сломе всей системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны", — пояснила она.
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Комментарии
Мария Захарова , МИД , ОЗХО , Совбез ООН , Политика , США
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