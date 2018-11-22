Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

«Нам абсолютно непонятна логика селективного выдвижения еэсовскими партнёрами претензий к законным действиям Российской Федерации в Азовском море. При том что провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва до сих пор не узнала, есть ли у Евросоюза позиция в отношении организованного Украиной 25 марта силового захвата в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд».

Ранее Могерини сказала, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По её словам, Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.