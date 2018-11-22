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Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
«Нам абсолютно непонятна логика селективного выдвижения еэсовскими партнёрами претензий к законным действиям Российской Федерации в Азовском море. При том что провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя», — сказала Захарова.
Она отметила, что Москва до сих пор не узнала, есть ли у Евросоюза позиция в отношении организованного Украиной 25 марта силового захвата в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд».
Ранее Могерини сказала, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По её словам, Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.
RT на русском: последние новости
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Мария Захарова , Федерика Могерини , МИД , ЕС , Политика , Европа
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