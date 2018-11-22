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Россия посетовала на отказ США признать применение белого фосфора в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты продолжают отрицать, что используют в Сирии запрещенные международными конвенциями снаряды с белым фосфором, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«По информации сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Также она сообщила, что сохраняются трудности при формировании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, передает ТАСС.
«По-прежнему наибольшее беспокойство вызывает ситуация на северо-западе страны, в Идлибе. Несмотря на серьезные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются», — отметила она.
В среду сирийское агентство САНА сообщала, что коалиция во главе с США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие среди мирного населения.
Ранее в Минобороны также заявили об использовании коалицией запрещенных боеприпасов в Сирии.
Сирия обращалась в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции, в которых погибают мирные жители.
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Комментарии
Мария Захарова , Министерство обороны , МИД , Совбез ООН , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Политика , Сирия , США
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