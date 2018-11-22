Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина стала жертвой русофобии в Вашингтоне.
«Наша соотечественница стала жертвой русофобии, которая сейчас, к сожалению, набрала невиданные обороты в Вашингтоне», — сказала она.
По словам Захаровой, характер выдвинутых против Бутиной обвинений говорит о том, что россиянка является политической заключённой.
Она добавила, что российское внешнеполитическое ведомство продолжает держать ситуацию на контроле.
Ранее слушания по делу Бутиной были перенесены на 19 декабря.
Мария Бутина была задержана в США в июле по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».