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Труба рухнула на людей у метро в Москве
Труба рухнула на людей у метро в Москве

В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом майдане» 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Главная проблема в Украине — это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, столь негативные события на Украине приведут к образованию колоссального количества людей, которые захотят покинуть страну.
"Порошенко вываливал на улицу бухой"
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.
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Комментарии189
Владимир Константинов , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Николай Азаров , ЕС , МВД , РИА Новости , Политика , Видео , Республика Крым
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