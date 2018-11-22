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Города-побратимы России и США захотели провести саммит мэров 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Города-побратимы России и Соединенных Штатов намерены провести саммит мэров осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя управленческого совета Международной ассоциации городов-побратимов США Билла Борума.
Борум отметил, что саммит планируется провести в России.
"Союз российских городов обсуждает с двумя городами возможность того, что они станут местом проведения саммита", — сказал Борум.
Он добавил, что конкретное место "пока обсуждается". Также, по его словам, осень 2019 года является "приблизительной временной рамкой" проведения саммита.
Борум также рассказал, что на саммите пройдут обсуждения "30 и более" проектов, которые реализуют города-побратимы.
Ранее в Госдуме заявили о возобновлении парламентского диалога с США.
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Госдума , Политика , Видео , США
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