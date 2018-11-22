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Путин оказался одним из самых популярных лидеров мира 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин стали самым популярными лидерами в мире. Об этом говорится в рейтинге, составленном по результатам исследования итальянского Института Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman).
Как отмечает организация, российский лидер, расположившийся на второй строчке, пользуется крайне высоким уровнем поддержки среди граждан своей страны. Указывается, что это помогает ему сосредотачиваться на внешней политике для усиления позиции России на международной арене.
«Первое место твердо находится в руках Си Цзиньпина», — отмечается в исследовании. Китайский лидер пользуется самой большой поддержкой среди населения собственной страны, а также хорошо известен по всему миру. Отмечается также растущее гуманитарное, культурное и экономическое влияние КНР.
В пятерку также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.
В мае председатель КНР и президент России также заняли первое и второе места в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Журнал на третье место поставил американского президента Дональда Трампа.
В августе Путин стал самым влиятельным россиянином по версии российского Forbes.
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Цзиньпин Си , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Forbes , Политика , Китай
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