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В Госдуме рассказали, почему США не вводят санкции из-за дела Хашукджи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ozan Kose
Введению санкций со стороны США в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи мешают совместные экономические и бизнес-интересы обеих стран, а также сильное арабское лобби в Вашингтоне, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, однако не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.
"Просто Саудовскую Аравию и США связывают очень серьезные экономические и бизнес-интересы. Поэтому там сильное лобби арабское в Вашингтоне, поэтому я просто думаю, что (они) не могут решиться на введение санкций или какого-либо наказания для Саудовской Аравии", — сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий отметил, что убийство Хашукджи потрясло всю мировую общественность.
"Случай совершенно беспрецедентный, вопиющий, вся мировая общественность на ушах и, видимо, никак не реагировать президент США не может, поэтому делает такие заявления", — добавил он.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу, и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.
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Антон Морозов , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Генпрокуратура РФ , Госдума , ЦРУ , Washington Post , РИА Новости , Политика , Саудовская Аравия , США
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