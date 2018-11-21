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Список «правильных» подарков раздадут депутатам Госдумы 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Депутаты Госдумы перед Новым годом получат список разрешённых для них подарков. Рекомендации, которые подготовит комитет по контролю и регламенту, необходимы для того, чтобы не было оснований обвинить парламентариев в коррупции.
По словам первого вице-спикера Александра Жукова, документ уже утверждён Советом Думы, сообщает «Интерфакс».
В октябре, как сообщал News.ru, аналогичные рекомендации были разработаны для госслужащих. Презенты, не входящие в перечень, автоматически будут признаваться собственностью государства.
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Госдума , Интерфакс , Политика , Видео
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