Список «правильных» подарков раздадут депутатам Госдумы

Депутаты Госдумы перед Новым годом получат список разрешённых для них подарков. Рекомендации, которые подготовит комитет по контролю и регламенту, необходимы для того, чтобы не было оснований обвинить парламентариев в коррупции.

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, документ уже утверждён Советом Думы, сообщает «Интерфакс»

В октябре, как сообщал News.ru, аналогичные рекомендации были разработаны для госслужащих. Презенты, не входящие в перечень, автоматически будут признаваться собственностью государства.