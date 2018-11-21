В Госдуме отреагировали на призыв Германии к США по ДРСМД

«Соединённые Штаты всегда считали возможным продавливать свою позицию через союзников. Тем не менее раньше они хотя бы делали вид, что советуются. Теперь же этот фактор ушёл из политики Вашингтона, и будь то иранская проблема, вопрос разоружения или другие темы — решение по ним Штаты принимают без согласования с партнёрами по НАТО и порой вопреки их мнению», — отметил депутат.

Выход из ДРСМД последовательно разрушит систему международно-правовых отношений, сформированную как элемент защиты мира», — считает Новиков.

По его мнению, тот факт, что представители стран ЕС высказываются на этот счёт, говорит о серьёзной озабоченности сложившейся ситуацией и лишний раз подчёркивает «авантюристичность» политики Вашингтона. С точки зрения депутата, если США изменят своё решение, то «это будет скорее результатом внутриполитической борьбы».

Ранее в среду Маас заявил, что в Брюсселе выступают за то, чтобы США опрометчиво не выходили из Договора о РСМД.

«Мы не хотим, чтобы Европа становилась площадкой для дебатов о ядерном вооружении», — добавил он.

21 октября Трамп объявил о намерении расторгнуть Договор о РСМД. Такое решение он объяснил якобы нарушениями условий документа со стороны России. По его словам, американская сторона пока «единственная, кто остаётся в соглашении» и выполняет его.

Договор о РСМД был подписан между Советским Союзом и США 8 декабря 1987 года. Документ запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.