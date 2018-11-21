Посольство России предостерегло Британию от вмешательства на Украине

Намерение Великобритании расширить военное присутствие на Украине противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт на основе минских договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

О наращивании военного присутствия на Украине заявил в среду глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон

"Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон. Вместо того, чтобы оказывать посильное давление на Киев, который продолжает игнорировать пакет мер по имплементации минских соглашений, делая ставку на силовое решение конфликта и отказываясь вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, правительство Великобритании всячески потворствует этой линии и, как очевидно из высказываний Уильямсона, даже поощряет украинские власти продолжать военные действия против своего народа", — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что по официальной информации, находящиеся на Украине британские военные обучают украинских военнослужащих, участвующих в военной операции на востоке страны.

"Боевые действия ведут к многочисленным человеческим жертвам и дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в этих районах. Понятно, что наращивание британского военного присутствия, пусть и символическое, может только усугубить ситуацию и никак не способствует мирному урегулированию. В более широком плане такие шаги Лондона вписываются в общую линию НАТО на усиление присутствия своих военнослужащих на Украине вкупе с повышенной активностью стран альянса в Черном море, а это не может не вызывать неприятия", — отметил дипломат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.