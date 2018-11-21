Медведев поставил инвалидов в пример чиновникам

Медведев допустил, что инвалиды на госслужбе могли бы работать лучше многих чиновников

Люди с ограничениями по здоровью на госслужбе могли бы работать зачастую даже лучше, чем многие чиновники, и подавать им пример. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов.

Во время встречи представитель Государственного музея — культурного центра "Интеграция" им. Н. А. Островского Анатолий Попко предложил, чтобы в органах госвласти на всех уровнях появились сотрудники с инвалидностью, так как это, по его мнению, "позволит радикально повысить доступность окружающей среды" для инвалидов.

Медведев в ответ подчеркнул, что "это интересная идея", в том числе с точки зрения инклюзивности, поскольку чиновнику, имеющему ограничения по здоровью, будет гораздо труднее отказать человеку с инвалидностью.

"А потом — действительно, такие люди, которые будут на госслужбе, вполне вероятно будут работать лучше, чем многие другие, это именно так, и подавать даже пример", — отметил премьер.

"Давайте посмотрим. Это такая очень тонкая задача, особенно когда речь идет именно о госслужбе, но тем не менее можно и на нее посмотреть", — добавил председатель правительства.