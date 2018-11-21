Лавров посоветовал ЕС почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года по Азовскому морю

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, проверка судов вписывается в договоренности между Москвой и Киевом, которые определяют статус Азовского моря как внутренних вод двух государств.

«Что касается конкретных заявлений по ситуации, которая сложилась в Азовском море, я что-то не слышал каких-либо заявлений, озабоченности, со стороны Брюсселя, когда украинцы абсолютно противоправно задерживали наши рыболовецкие суда только потому, что они заходили в порты Крыма. Это абсолютное пренебрежение всеми международными правовыми нормами, включая нормы международного морского права», — сказал он.

Глава российского МИД посоветовал прежде чем делать какие-либо заявления почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года, согласно которому действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, «которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств».

Лавров также затронул и ситуацию в Черном море. По его словам, ЕС считает его своей вотчиной и игнорирует тот факт, что есть организации Черноморского экономического сотрудничества, где они являются наблюдателями.