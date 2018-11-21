В Совфеде заступились за сенатора Лахову

Слова сенатора Екатерины Лаховой об ужасах войны и прожиточном минимуме были вырваны из контекста, заявил председатель комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Мельниченко

«Я читал первоначальный текст с точной цитатой Екатерины Филипповны. Все, что потом появилось в СМИ, не соответствует действительности, поскольку было вырвано из контекста ее высказывания», — цитирует Мельниченко РИА «Новости».

Он, впрочем, заметил, что комментаторам нужно более ответственно подходить к интерпретации ее заявления.

Мельниченко сказал, что знает Лахову как человека ответственного, в течение многих лет работающего с детьми и нуждающимися в поддержке семьями.

«Она всегда выступала за развитие в нашей стране именно социального государства. И всегда на нашем комитете она выступает за поддержку малообеспеченных, малоимущих людей», — сказал он.

Во вторник сенатор от Брянской области Екатерина Лахова отмечала, что прожиточный минимум в России «очень маленький», но призывала помнить о тех, «кто прошел войну» и пережил «ужасы и голод».

Ее высказывание вызвало резонанс в Сети: сенатора раскритиковали блогеры. Лаховой ответили представители общественных организаций «Жители блокадного Ленинграда» из Москвы и Санкт-Петербурга.