Глава МИД Ирака пригласил Лаврова посетить страну

Согласно заявлению, в среду глава МИД Ирака встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в здании ведомства в Багдаде. Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их развития в области политики, экономики и культуры.

"Министр (иностранных дел Ирака — ред.) направил приглашение своему коллеге господину Лаврову посетить Ирак в рамках укрепления отношений между странами", — говорится в заявлении.

Как сообщается в документе, министр выразил стремление иракского правительствa к большему сотрудничеству, чтобы достичь мирных решений кризисов на Ближнем Востоке. Богданов выразил стремление Москвы к сотрудничеству в различных областях, подчеркнув желание российских компаний вкладывать инвестиции в Ирак.

Пресс-служба премьера Ирака Аделя Абделя Махди сообщила, что во вторник премьер принял Богданова и сопровождающую его делегацию в Багдаде. Пресс-служба президента Ирака Бархама Салеха также сообщила, что он принял Богданова.