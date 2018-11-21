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Глава МИД Ирака пригласил Лаврова посетить страну 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким пригласил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить страну, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте иракского ведомства.
Согласно заявлению, в среду глава МИД Ирака встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в здании ведомства в Багдаде. Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их развития в области политики, экономики и культуры.
"Министр (иностранных дел Ирака — ред.) направил приглашение своему коллеге господину Лаврову посетить Ирак в рамках укрепления отношений между странами", — говорится в заявлении.
Как сообщается в документе, министр выразил стремление иракского правительствa к большему сотрудничеству, чтобы достичь мирных решений кризисов на Ближнем Востоке. Богданов выразил стремление Москвы к сотрудничеству в различных областях, подчеркнув желание российских компаний вкладывать инвестиции в Ирак.
Пресс-служба премьера Ирака Аделя Абделя Махди сообщила, что во вторник премьер принял Богданова и сопровождающую его делегацию в Багдаде. Пресс-служба президента Ирака Бархама Салеха также сообщила, что он принял Богданова.
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Комментарии1
Михаил Богданов , Мухаммад Али , Сергей Лавров , МИД , Политика , Ирак
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