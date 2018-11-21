«Пир во время чумы». Аксенов о годовщине «евромайдана»

Аксенов отреагировал на празднование годовщины «евромайдана» на Украине

«Сегодня на Украине отмечают официальный праздник, установленный с подачи киевского режима. Он приурочен к очередной годовщине начала майдана и называется Днем достоинства и свободы. Хотя если посмотреть на плоды майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора и рабства», — написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что большинству украинцев нечего праздновать. По его словам, Украина лишена государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление. Страна расколота, на ее территории идет гражданская война, права и свободы граждан растоптаны.

Также, считает он, в стране экономическая и социальная катастрофа.

По мнению Аксенова, только у «вождей» майдана сегодня действительно праздник. «Пир во время чумы», — написал он.

Они установили лампадки к кресту на месте гибели «Небесной сотни».