«Пир во время чумы». Аксенов о годовщине «евромайдана»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал пиром во время чумы празднование Украиной пятилетия со дня начала «евромайдана».
«Сегодня на Украине отмечают официальный праздник, установленный с подачи киевского режима. Он приурочен к очередной годовщине начала майдана и называется Днем достоинства и свободы. Хотя если посмотреть на плоды майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора и рабства», — написал Аксенов в Facebook.
Он отметил, что большинству украинцев нечего праздновать. По его словам, Украина лишена государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление. Страна расколота, на ее территории идет гражданская война, права и свободы граждан растоптаны.
Также, считает он, в стране экономическая и социальная катастрофа.
По мнению Аксенова, только у «вождей» майдана сегодня действительно праздник. «Пир во время чумы», — написал он.
Между тем утром в среду президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий почтили память «героев Небесной сотни», сообщает пресс-служба президента.
Они установили лампадки к кресту на месте гибели «Небесной сотни».
В октябре народный депутат Украины Ольга Богомолец заявляла, что революция «Евромайдана» родила «монстра», который разрушает страну.