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Лавров рассмешил зал своим советом Западу 

Вести.Ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с иронией прокомментировал практику западных стран обвинять Россию по различным поводам через средства массовой информации.
Как передает "Интерфакс", выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме глава МИД России подчеркнул, что вежливые люди задают вопрос адресату не через прессу, а напрямую, по дипломатическим каналам.
В пример Лавров привел американские заявления о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года и обвинения Финляндии о том, что, де, Россия глушила сигнал GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture в северной Норвегии.
"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы обращаетесь напрямую к ней, а не к СМИ", — заключил Лавров.
Аудитория встретила данное высказывание министра смехом и аплодисментами.
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Сергей Лавров , МИД , НАТО , Политика , Рим
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