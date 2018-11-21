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Порядок назначения прокуроров и следователей изменится
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Порядок назначения прокуроров и следователей изменится 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: SLEDCOM.RU
Исполняющие обязанности по вакантной должности, включённой в перечень должностей в Следственном Комитете РФ, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, будут назначаться, а также освобождаться от неё Председателем Следственного комитета. Соответствующие изменения внес на рассмотрение Госдумы Президент, а 21 ноября палата планирует рассмотреть инициативу в первом чтении.
Там сказано, что председатель Следственного комитета будет обязан незамедлительно проинформировать Президента РФ о принятых по должностям решениях. Исключением могут стать должности Председателя Следственного комитета и всех его заместителей. Сейчас региональных прокуроров и сотрудников СК, которым могут присвоить высшие специальные звания, назначает глава Государства.
В законопроекте уточняется, что срок исполнения обязанностей по вакантным должностям не сможет превышать 6 месяцев, а одному человеку исполнять обязанности по одной и той же вакантной должности более двух раз.
Во время встречи с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших специальных званий и классных чинов 28 октября Президент Владимир Путин рассказал о предотвращении 26 преступлений террористической направленности, из которых 15 — это теракты.
По словам главы государства, необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно: «В тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом последовательно снижать уровень террористической угрозы, прежде всего, за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий».
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