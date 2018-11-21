Порядок назначения прокуроров и следователей изменится

Исполняющие обязанности по вакантной должности, включённой в перечень должностей в Следственном Комитете РФ , по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, будут назначаться, а также освобождаться от неё Председателем Следственного комитета. Соответствующие изменения внес на рассмотрение Госдумы Президент, а 21 ноября палата планирует рассмотреть инициативу в первом чтении.

Там сказано, что председатель Следственного комитета будет обязан незамедлительно проинформировать Президента РФ о принятых по должностям решениях. Исключением могут стать должности Председателя Следственного комитета и всех его заместителей. Сейчас региональных прокуроров и сотрудников СК, которым могут присвоить высшие специальные звания, назначает глава Государства.

В законопроекте уточняется, что срок исполнения обязанностей по вакантным должностям не сможет превышать 6 месяцев, а одному человеку исполнять обязанности по одной и той же вакантной должности более двух раз.

Во время встречи с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших специальных званий и классных чинов 28 октября Президент Владимир Путин рассказал о предотвращении 26 преступлений террористической направленности, из которых 15 — это теракты.