Расширение мандата подрывает основы работы ОЗХО, заявил Железняк

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.

"Принятие нового бюджета и расширение мандата ОЗХО, которое продавили США, нарушает принципы Конвенции по запрещению химического оружия и подрывает ключевые основы функционирования этой международной организации. Страны, которые проголосовали за расширение мандата организации, должны понимать, что будут нести ответственность за все последствия подобных провокационных действий", — сказал Железняк РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия продолжает усилия по сохранению независимости ОЗХО, которая призвана непредвзято выполнять поставленную задачу по предотвращению распространения и применения химоружия.

"Путем давления и шантажа представители США не оставляют попытки окончательно превратить ОЗХО в марионеточную и фактически карманную организацию, которая будет по указке расправляться с неугодными Вашингтону странами и режимами. США постоянно пытаются голословно обвинить другие страны, включая Россию и Сирию, в применении химоружия", — считает он.

Депутат напомнил, что США до сих пор не уничтожили свои химические арсеналы, несмотря на взятые на себя обязательства по договору с Россией.

"Кроме того, именно США и их сателлиты в Европе финансируют так называемые "Белые каски", которые постоянно участвуют в организации химических провокаций на территории суверенной Сирии. Увеличение бюджета организации направлено на расширение арсенала инструментов ОЗХО, включая наделение функцией вынесения вердиктов", — отметил парламентарий.

Железняк уверен, что такой опасный маневр открывает ящик Пандоры и делает невозможным сохранение нейтрального статуса организации, чем ставит под угрозу саму систему предотвращения распространения химоружия.