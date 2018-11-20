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В России заявили о последствиях раскола в ОЗХО
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Каламанов рассказал о последствиях раскола в ОЗХО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
Раскол в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все больше отдаляет ее от тех вопросов и проблем, которые она должна решать, заявил глава делегации РФ на конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия (КГУ КЗХО) Георгий Каламанов.
По его словам, итоги голосования по увеличению бюджета ОЗХО показали серьезный раскол внутри организации.
"Мы видим раскол, раскол очень серьезный в организации, который, по нашему мнению, все больше отдаляет ее от тех вопросов и проблем, которые она должна решать", — сказал Каламанов на пресс-конференции.
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