МИД отреагировал на новые санкции США

В МИД отреагировали на новые санкции США

В МИД отреагировали на новые санкции США , которые были введены против двух российских компаний за поставки нефти властям Сирии

«Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти правительству Сирии.

В него вошли, в частности, российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт». Под санкции попал первый заместитель гендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев.