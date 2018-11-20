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МИД отреагировал на новые санкции США
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В МИД отреагировали на новые санкции США 

RT на русском + ещё 35 16 часов назад
Фото: РИА Новости
В МИД отреагировали на новые санкции США, которые были введены против двух российских компаний за поставки нефти властям Сирии.
«Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти правительству Сирии.
В него вошли, в частности, российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт». Под санкции попал первый заместитель гендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев.
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