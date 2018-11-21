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Путин пообещал масштабное переоснащение армии
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Путин обещал армии и флоту масштабное переоснащение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 7 минут назад
Фото: kremlin.ru
Глава российского государства Владимир Путин оценил процесс переоснащения войск на современное оружие.
Он отметил, что «в целом установленные темпы переоснащения обеспечиваются». Особое внимание, по его словам, уделяется разработке перспективных систем и комплексов, которые определят будущее российских Вооруженных сил.
Как указано в новой государственной программе вооружения, к 2021 году армия и флот должны быть как минимум на 70% обеспечены современными оружием и техникой, передает РИА «Новости».
По словам президента, «такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач» российских ВС. В первую очередь, речь идет о «сохранении стратегического паритета», а также о «надежной защите России от внешних угроз».
Напомним, на создание и серийное производство военной техники и вооружений в этом году было выделено почти 1,5 трлн рублей.
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