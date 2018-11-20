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Путина пригласили в Ирак
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Иракский премьер пригласил Путина посетить страну 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди передал в ходе встречи со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИД РФ Михаилом Богдановым приглашение Владимиру Путину посетить Ирак, сообщила пресс-служба Абдель Махди во вторник.
"Господин Богданов передал приглашение от президента Путина председателю совета министров Аделю Абдель Махди посетить Россию, а господин Махди в свою очередь передал Путину приглашение посетить Ирак", — сообщила пресс-служба в Telegram.
Пресс-служба сообщила, что премьер Ирака принял Богданова и сопровождающую его делегацию в Багдаде. По данным пресс-службы иракского премьера, Богданов в ходе встречи также передал Абдель Махди послание Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости укреплять отношения двух стран и поздравления с формированием нового правительства.
Как сообщается, Богданов и иракский премьер обсудили укрепление двусторонних отношений в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, энергетики и других областях, а также ситуацию в регионе.
В мае в Ираке прошли всеобщие парламентские выборы. В октябре избранные по их итогам депутаты выбрали нового президента страны Бархама Салеха, который в свою очередь согласно закону назначил премьер-министра. В конце октября назначенный премьер Адель Абдель Махди представил состав своего кабинета министров на голосование парламента. Парламент Ирака утвердил 14 министров кабинета нового премьер-министра 25 октября.
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