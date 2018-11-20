Глава Карелии извинился за грубость в соцсетях

Глава Карелии извинился перед женщиной за грубость в соцсетях

Артур Парфёнчиков ранее отказал жительнице региона, просившей его о строительстве детсада.

В переписке во «ВКонтакте» губернатор посоветовал Анне Власовой : «Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают». На одно из сообщений он ответил фразой: «Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают». Парфёнчиков рассказал «Говорит Москва », что уже принёс местной жительнице извинения, и объяснил своё поведение эмоциональным срывом.

«Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких чёрных списков нет для неё. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек».

Как сообщило издание «Руна» карельский посёлок Суоёки лишился последних школы и детского сада. Анна Власова пожаловалась губернатору, что ей негде оставить двоих детей, чтобы выйти на работу.

скриншот

В беседе с корреспондентом «Говорит Москва» Артур Парфёнчиков сообщил, что давно состоит в переписке с Анной Власовой и не удалял её из друзей после конфликта. Губернатор подчеркнул, что сам ведёт свои аккаунты в соцсетях.

«Всегда открыт и напрямую общаюсь с жителями Карелии. Отвечать на подобные вопросы, как из поселка Суоёки, приходится часто. Хотя можно было бы поручить соцсети помощникам, но я предпочитаю лично общаться с людьми и обсуждать все проблемы напрямую, какими бы сложными и неудобными они не были. С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях. Обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия и пути решения. Я уже не помню точно на какой почве у нас произошёл конфликт. По-моему, Анна что-то написала в паблике. Не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен. Мы не можем построить там детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители».

Губернатор Карелии объяснил, что старое здание детского сада было закрыто из-за аварийного состояния. По его словам, Власова пока согласилась возить детей в сад в районный центр.

«Анна согласилась с апреля 2019 года, по достижению младшим ребёнком возраста полутора лет, с апреля возить его и старшего сына в Суоярви. К сожалению, предложение о создании группы семейного типа при нашей поддержке в самих Суоёках пока не нашло поддержки. Желающих нет.

Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения. Сегодня уже очевидно, что проблема системная, а потому требует поиска решений, в том числе, альтернативных привычному формату детских садов».

Артур Парфёнчиков также сообщил, что дал поручение отремонтировать дорогу посёлка Суоёки до районного центра. Работы будут завершены весной, после схода снега.